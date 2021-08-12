شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندي بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، وبينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية ومع القلق من تفشي فيروس كورونا.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت تباطؤ النمو إلي 1.3% مقابل 1.4% في حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 2.8% خلال تموز/يوليو، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.27% مقابل 2.05% في الربع الثاني الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 0.6% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع وتيرة النمو إلى 5.6% مقابل 5.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، وبذلك تعد القراءة الحالية أعلى من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.1%، وفي سياق أخر، تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.3% مقابل 3.7% في تموز/يوليو الماضي،

على الصعيد الأخر، تبعنها بالأمس تحذير منظمة الصحة العالمية من كون الحالات العالمية المصابة بالفيروس التاجي قد تتجاوز 300 مليون حالة بحلول مطلع العام المقبل 2022، وذلك إذا ما استمرت الجائحة في اتجاهها الحالي، ويأتي ذلك عقب أسبوع واحد فقط من إعلان المنظمة عن 200 حالة مصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وبعد ستة أشهر من تجاوز العالم 100 مليون حالية.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر مؤخراً من خطورة تسارع إصابات فيروس كورونا مجدداً عالمياً، معرباً أن البشرية الآن في خطر حقيقي مع عودة انتشار الفيروس التاجي، وذلك مع تطرقه لكون العالم أحرز تقدم في تطوير اللقاحات بوقت قياسي، إلا أن ارتفاع أعداد الإصابات يعكس تراجع الامتثال للقيود الوقائية وعدم اتساق النظم الصحية وأن معدل التطعيم باللقاحات غير متكافئ عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:39 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 203.94 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,312,902 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 4,395 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.21% ليربح 4.13 نقطة ويصل إلى المستوى 1,958.21، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.20% ليربح هو الأخر 57.31 نقطة ويصل إلى المستوى 28,127.82.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.71% ليخسر 35.45 نقطة ويصل إلى المستوى 4,979.89، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.20% ليخسر هو الأخر 7.05 نقطة ويصل إلى المستوى 3,525.57.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.12% ليخسر 31.38 نقطة ويصل إلى المستوى 26,628.78، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.09% ليربح 2.89 نقطة ويصل إلى المستوى 3,223.51.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.57% ليخسر 72.66 نقطة ويصل إلى المستوى 12,675.41، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.05% ليربح 3.90 نقطة ويصل إلى المستوى 7,588.20.