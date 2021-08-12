شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً لأرضية الدعم 0.9200 وارتد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار زيارة مستوى 0.9260 كهدف تالي.

نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.9200.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9180 والمقاومة 0.9280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد