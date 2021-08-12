شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر المقاومة – تحليل - 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 0.7375، ويحافظ على ثباته دونها حتى الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي والقصير، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 0.7300 مبدئياً.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7375 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط