شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب قوية – تحليل - 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر عقود خام برنت هدفنا الأول المنتظر عند 69.65 يوم أمس وارتد صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 71.20 ويستقر فوقه، مما يدفع السعر لتحقيق ارتفاعات إضافية متوقعة على المدى اللحظي، بانتظار اختبار مستوى 72.75 مبدئياً.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 71.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.20 والمقاومة 73.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد