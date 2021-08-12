شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إشارة سلبية – تحليل - 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة تداولات اليوم بميل هابط في إشارة للتوجه لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، تحفّزه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 22.90.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 23.75 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتعافي على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.90 والمقاومة 23.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط