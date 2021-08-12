شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاور المقاومة – تحليل - 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس دون مستوى 1750.00، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستويات 1735.00 ثم 1680.00 كمحطات رئيسية تالية.

مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، بينما يمثل اختراق 1750.00 مفتاح امتداد مكاسب الذهب لتصل إلى 1770.00 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1720.00 والمقاومة 1765.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط