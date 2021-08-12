شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر الدعم – تحليل - 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ليختبر أرضية الدعم المحورية 1.3500، ويحافظ على ثباته فوقها حتى الآن، يرافقه ظهور إشارات إيجابية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد، بانتظار زيارة مستوى 1.2615 كهدف رئيسي تالي.

يجب الانتباه إلى أن كسر 1.3500 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2450 والمقاومة 1.2580

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد