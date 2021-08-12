شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية مؤقتة يوم أمس، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليدخل مناطق التشبع في البيع، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 111.00 ثم 111.70، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 109.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 111.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد