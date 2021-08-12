شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعيد الاختبار – تحليل - 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً صاعداً ليعيد اختبار خط الرقبة المكسور لنموذج القمة المزدوجة، يرافقه ظهور تشبّع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف التداولات السلبية، والتي تستهدف مستوى 1.3760 بشكل رئيسي.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة بشرط الثبات دون مستوى 1.3875.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3770 والمقاومة 1.3920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط