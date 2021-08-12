شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفقد العزم – تحليل - 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية طفيفة بعد الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 1.1700، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل واضح، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط، والذي تمتد أهدافه إلى 1.1600.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.1780 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1660 والمقاومة 1.1800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط