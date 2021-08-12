شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم تشهد استقرارا وفقا للأسعار الرسمية اليوم الخميس 12-8-2021، وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها،الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو، وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، و استقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو ، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو