شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار النيوزيلندي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ السادس من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:26 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 0.7035 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7036، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7030، بينما أن حقق الزوج الأعلى له عند 0.7047.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار الغذاء والتي أظهرت تباطؤ النمو إلي 1.3% مقابل 1.4% في حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 2.8% خلال تموز/يوليو، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.27% مقابل 2.05% في الربع الثاني الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.0% في حزيران/يونيو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.0%، بينما قد تعكس القراءة السنوية استقرار النمو عند 7.3% خلال تموز/يوليو، وتظهر القراءة السنوية الجوهرية أيضا استقرار النمو عند 5.6%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من آب/أغسطس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 10 ألف طلب إلى 375 ألف طلب مقابل 385 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي مع نهاية تموز/يوليو تراجعاً بواقع 40 ألف طلب إلى 2.88 مليون طلب مقابل 3.93 مليون طلب.