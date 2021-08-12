شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحلق عالياً – تحليل صباحي – 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة بنسبة بلغت 0.22% بما يعادل 25.23 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب المؤشر القادمة.

لهذا تستمر توقعاتنا بالمزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500، بشرط ثبات مستوى الدعم 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,100 ومستوى المقاومة 11,500.