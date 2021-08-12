شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو أسعار المنتجين في اليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 0.6% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع وتيرة النمو إلى 5.6% مقابل 5.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، وبذلك القراءة الحالية أعلى من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.1%.