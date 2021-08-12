شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كيمانول (2001) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.06% ليخسر السهم نحو 30 هللة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 27.07، فهذا الدعم قد يساعده على اكتساب الزخم الإيجابي الذي يريده.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.07 ومستوى المقاومة 29.30.