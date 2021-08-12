شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يستسلم للضغوط السلبية – تحليل صباحي – 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.56% ليخسر السهم نحو 12 هللة، كما يتأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 21.38، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 20.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.90 ومستوى المقاومة 21.54.