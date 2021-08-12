شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يصل لأعلى مستوياته منذ عام 2006 – تحليل صباحي – 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سهم الرياض التعمير (4150) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.16% بما يعادل 0.05 نقطة، أمام ذلك نلاحظ ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 29.50، ليستهدف مستوى المقاومة 32.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.50 ومستوى المقاومة 32.75.