شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.71% ليخسر السهم نحو 10 هللة، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم الحالي 13.95، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 13.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.78 ومستوى المقاومة 14.28.