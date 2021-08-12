شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يحلق عالياً – تحليل صباحي – 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم البلاد (1140) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب للجلسة ستة جلسات من أصل ثمانية، أغلق اثنين منهما بدون تغيير آخر تلك المكاسب كانت بنسبة 2.67% بما يعادل 1.10 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 38.70، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 44.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.40 ومستوى المقاومة 44.00.