شكرا لقرائتكم خبر عن معدنية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم معدنية (2220) على عدم تغيير في آخر جلساته، بعدما صعد بتداولاته المبكرة في تلك الجلسة ليسجل أعلى سعر له عند 38.75، ليرتد منه انخفاضاً ليمحو جميع تلك المكاسب المبكرة، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 40.30، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 35.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.80 ومستوى المقاومة 40.30.