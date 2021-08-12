شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت اليمامة يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت اليمامة (3020) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.61% ليخسر السهم نحو 20 هللة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 34.15، ليستهدف مستوى الدعم 31.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.75 ومستوى المقاومة 33.75.