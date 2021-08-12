شكرا لقرائتكم خبر عن الخزف يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الخزف (2040) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.31% ليكسب السهم نحو 20 هللة، ولكن وسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 62.00، ليستهدف مستوى المقاومة 70.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 63.50 ومستوى المقاومة 70.00.