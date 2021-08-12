شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المتوسط الشهرى لسعر الغاز الطبيعى بالسوق الأمريكى إلى 3.26 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعى المسجل فى مركز هنرى بالسوق الأمريكى خلال شهر يونيو 2021 إلى 3.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك وفقا لتقرير النشرة الشهرية حول الأوضاع البترولية بالأسواق العالمية.

وأشار التقرير الصادر خلال شهر أغسطس الجاري، إلي ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر مايو 2021 بمقدار 0.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، ليصل إلى 8.33 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، ليصل إلى 7.81 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، ليصل إلى 7.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

وذكر التقرير، أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين بلغت حوالى 2.815 مليون طن خلال شهر مايو 2021، مستأثرة بحصة 18.3 % من الإجمالى.