شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت الاستثمارات البحرينية 68,7% فى مصر عام 2019 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العلاقات المصرية البحرينية تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وانعكست هذه العلاقات على الجانب الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

- ارتفعت قيمة الاستثمارات البحرينية بمصر خلال العام المالي 2019 /2020 لتسجل 324 مليون دولار مقابل 192,1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 68,7%.

- سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين 369,1 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 162,4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 127,3%.

- ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للبحرين مسجلة 145 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 33,5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 333,3%.

- ارتفعت قيمة الواردات المصرية من البحرين لتسجل 224,1 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 128,9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 73,8 %.

- بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 107,7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 94,6 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 13,9%.