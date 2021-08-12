شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن بنك الاستثمار القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بنك الاستثمار القومى هو أحد البنوك الحكومية واتخذ قرار جمهورى لتأسيسه من الرئيس محمد أنور السادات عام 1980، وحسب القرار فإن الهدف من إنشاء البنك هو تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية، الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات

وبنك الاستثمار هو أحد الأذرع الاقتصادية للحكومة المصرية، حيث يساهم فى إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى، وشبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية. كما يساهم في مجالات الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية

يحكم عمل إدارة المساهمات بالبنك السياسات التى يقررها مجلس إدارة البنك بشأن الشركات التى يساهم فيها وتوجهاته المستقبلية.

**لذا قام بنك الاستثمار القومي منذ إنشائه بالمساهمة في رؤوس اموال العديد من المشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية، ويتنوع الهدف من هذه المساهمات حسب طبيعة كل مساهمة.

توجد ثلاثة أساليب يتم من خلالها قيام البنك بالمساهمة في المشروعات ويختلف أسلوب الدراسة لكل شكل من أشكال تلك المساهمات عنالاخر فالاول هو ان يكون المشروع قائمًا بالفعل ويتطلب زيادة راس ماله ويكون البنك مساهم فى المشروع

والثانى ان يكون المشروع جديد ويقوم البنك بالمساهمة والثالث ان تتقدم بعض الشركات التى حصلت على قروض بطلب لتحويل كل او بعض القروض كمساهمة البنك فى راس المال

أخرى.

الشركات التى يساهم فيها البنك :- قطاع والبتروكيماويات: شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك".- قطاع البنوك: البنك المصري لتنمية الصادرات، ومصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر.- قطاع الإعلام: الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للأقمار الصناعية.- قطاع الأسمدة: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشركة المالية والصناعية المصرية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو.- قطاع الإسكان والتعمير: شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة التعمير للتمويل العقاري.- قطاع الحديد والتسليح: شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية.- قطاع الأسمنت: شركة السويس للأسمنت، وشركة مصر بني سويف للأسمنت، وشركة مصر للأسمنت- قنا.- قطاع النقل: الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة- إيجيترانس.- قطاع الصناعات الغذائية والزراعية: شركة الدلتا للسكر.وبالإضافة إلى نشاط المساهمة في رؤوس أموال الشركات، تتضمن قطاعات تمويل المشروعات بالبنك من أجل تحقيق الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة

الشركات التابعة:

شركة ان أى كابيتال القابضة

شركة أيادى للإستثمار والتنمية

شركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر

شركة ميناء دمياط للأثاث

شركة مصر لرأس المال المخاطر

شركة إنماء للتأجير التمويلى