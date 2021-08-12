شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجعات حادة.. لماذا صعدت أسعار الذهب فى البورصات العالمية ومصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن عاودت أسعار الذهب للصعود مرة أخرى عقب تراجعات ملحوظة وحادة الأيام القليلة الماضية، قد يتساءل المستهلك عن مستقبل حركة سعر الذهب وأسباب ارتفاع أسعار المعدن النفيس.

وفي هذا الإطار فسر ممدوح عبد الله الخبير بأسواق المعادن الثمينة، إن مخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا أثر على هبوط الذهب وبدأ المعدن النفيس يجد طريق الارتفاع وتصحيح مساره.

وأضاف في تصريحات خاصة" هناك ضغوط على الذهب ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها فى وقت لاحق وهذا قد يدفع الذهب للتذبذب الساعات القادمة.

وكان الذهب ارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1732.61 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1733.90 دولار.

وأشار ممدوح عبد الله، إلى أن سعر الذهب سجل صعود واضح اليوم بقيمة 7 جنيهات تقريبا من 758 إلى 765 جنيها للجرام من عيار 21، لكن الأسعار لن تستقر طويلاً عند هذه المستويات.