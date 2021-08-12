شكرا لقرائتكم خبر عن آبار (ABAR) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير ليغلق امس الاربعاء ثاني جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 176 فلس، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يفتح الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 170 فلس كمستوى اول ثم 150 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 190 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 172 فلس وبين مستوى المقاومة هو 179 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط