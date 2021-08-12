شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.27 ريال، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 1.16 ريال كمستوى اول ثم 1 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.16 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.34 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط