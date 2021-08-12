شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة (KGL) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم خلال جلسة امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 52.20 فلس، مقتربا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 49 فلس كمستوى اول مرة اخرى ثم 44 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 54 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 49.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 53.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط