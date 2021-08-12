شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) يعمق جني الارباح -تحليل صباحي- 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 168 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل الانخفاض لمستوى الدعم 160 فلس كمستوى اول ثم 135 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 190 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 160.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 176.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط