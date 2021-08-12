شكرا لقرائتكم خبر عن المساكن (MASAKEN) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 36.50 فلس، ليتمكن بذلك السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى امكانية ارتفاع السهم لمستويات اعلى قد تصل الى 40.50 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 34 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 35.50 وبين مستوى المقاومة هو 39.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد