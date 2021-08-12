شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 249 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 256 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 244 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 248 وبين مستوى المقاومة هو 252 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد