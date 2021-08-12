شكرا لقرائتكم خبر عن شركة زاد القابضة (ZHCD) يتحول الى الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 16 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر ابريل الماضي، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 15.80 ريال، ليتحول بذلك السهم الى الاتجاه الصاعد على المدى القصير ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة التالي عند 16.50 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 15.60 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 15.80 وبين مستوى المقاومة هو 16.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد