شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) يسجل اعلى مستوى في ست سنوات -تحليل صباحي- 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 133 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في ستة سنوات، ومتجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 130 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 145 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 125 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 130 وبين مستوى المقاومة هو 138 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد