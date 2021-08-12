شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاربعاء مرتفعا عند مستوى 1.14 ريال، الا انه تراجع ليغلق عند مستوى1.101 ريال، وذلك بعدما لامس الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 1.03 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.16 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.10 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.13 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط