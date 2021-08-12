شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 4.37 ريال، وذلك بعدما استهل الجلسة عن مستوى 4.43 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 4.32 ريال كمستوى اول ثم 4.25 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.43 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.32 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.40 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط