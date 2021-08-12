شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعوض خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 12-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 10908 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 10916 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مما يعد اشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم 10800 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,888 بينما مستوى المقاومة هو 10,941 نقطة