شكرا لقرائتكم خبر عن لولو السعودية تطلق مبادرة «هذا موسمها» لدعم المزارعين المحليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت لولو في السعودية يوم 8 أغسطس 2021م مبادرة «هذا موسمها» التي يتم خلالها تسليط الضوء على مجموعة لذيذة من الفواكه والخضراوات المزروعة محليا.

وانطلقت مبادرة «هذا موسمها» في 3 مدن وتساعد المزارعين المحليين وتدعم فكرة الوزارة المستدامة في السلسلة الغذائية.

حضر الافتتاح الدكتور سليمان الخطيب، وكيل الوزارة المساعد، والدكتور ماجد الفراج مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، والمهندس عامر المطيري مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، والدكتور غالب الصعيدي نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الغربية، إلى جانب المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى شهيم محمد، وضيوف آخرون، وممثلون إعلاميون ومسؤولو شركة لولو.

يعتبر هذا الشهر هو موسم العنب والبطيخ والموز والبابايا، كما سيتم عرض الفواكه والخضراوات الأخرى، حيث ستتوفر جميع المنتجات المحلية بأسعار مخفضة بشكل خاص.

قال الدكتور سليمان الخطاب وكيل الوزارة المساعد: «تلتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بدعم المزارعين المحليين، ويسعدنا جدا أن تكون لولو (شركة التجزئة الرائدة في المملكة) في هذه الحركة لاستدامة إنتاج الغذاء المحلي». وأضاف: «نحن نجرب تقنيات زراعية جديدة للترويج للمنتجات المحلية، ونحن على يقين من أن العملاء سيحبون المذاق المحلي الطازج».

ستكون المبادرة في جميع متاجر لولو هايبرماركت السعودية، تعليقا على ذلك قال السيد شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى: «تلعب لولو دورا مهما في استدامة السوق والأمن الغذائي، ونحن نرى أن هذه المبادرة ستكون لصالح المزارعين المحليين وعملائنا»، اليوم نخزن ما يقارب من 60 طنا من الفواكه المحلية أسبوعيا - أربعة أنواع من العنب، وثلاثة أنواع من التمور، ونوعين من البطيخ والموز والبابايا.

جدير بالذكر أن قيمة مشتريات لولو السنوية من الفاكهة والخضراوات المزروعة محليا تبلغ 25000 طن، ويشمل ذلك البطيخ والموز والبابايا والخيار والطماطم والبصل والبطاطس والفلفل الأخضر والبطيخ والمانجو والأعشاب والأوراق.