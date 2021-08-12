شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء صوامع تخزينية في «ضبا» بقيمة 399 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع محافظ المؤسسة العامة للحبوب م. أحمد الفارس أمس عقد مشروع إنشاء صوامع ضبا الخرسانية مع المرافق والخدمات بسعة 120 ألف طن متري مع إحدى الشركات الوطنية، تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب م. عبدالرحمن الفضلي.

وقال وزير الزراعة إن المشروع سيسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي. وكشف محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن قيمة المشروع التي تبلغ 399 مليون ريال، وبمدة تنفيذ 34 شهراًً وسينفذ بميناء ضبا وفق أحدث المواصفات.