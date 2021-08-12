شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مليارات ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 7 أغسطس الحالي، بلغت 9.020 مليار ريال، مقابل 9.713 مليار ريال في الأسبوع السابق له، منخفضة بنسبة 7.1 %، فيما بلغ عدد العمليات نحو 105.714 مليون عملية، مقارنة بـ106.791 مليون عملية بانخفاض قدره 1 %.

وبحسب التقرير، تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة القطاعات الأكثر في عمليات نقاط البيع بنحو 1.360 مليار ريال، مقابل 1.604 مليار ريال، متراجعا بنسبة 15.2 % في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما انخفض عدد العمليات بنسبة 1.3 %، مسجلا 26.442 مليون عملية، مقابل 26.779 مليون عملية.

وجاء في المركز الثاني قطاع المطاعم والمقاهي بعمليات بلغت قيمتها 1.287 مليار ريال، مقابل 1.327 مليار ريال، منخفضا 3 %، فيما ارتفع عدد العمليات بنسبة 1.4 % مسجلا 30.334 مليون عملية، مقابل 29.912 مليون عملية.

وجاء في المرتبة الثالثة، قطاع السلع والخدمات المتنوعة بقيمة عمليات بلغت 901.805 مليون ريال، مقابل 960.861 مليار ريال، متراجعة بنسبة 6.1 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 698.066 مليون ريال، مقابل 748.210 مليون ريال، منخفضا بنسبة 6.7 % عن الأسبوع السابق له، فيما جاء خامسا قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 593.242 مليون ريال، مقابل 644.264 مليون ريال، بانخفاض قدره 7.9 %.

ووفقا للتقرير، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بقيمة عمليات 2.688 مليار ريال، مقابل 2.793 مليار ريال منخفضة 3.7 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.452 مليار ريال، مقابل 1.506 مليار ريال بانخفاض 3.5 %، فيما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 457.846 مليون ريال، مقابل 468.123 مليون ريال منخفضة 2.2 %، وفي المرتبة الرابعة جاءت المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 325.943 مليون ريال، مقابل 360.753 مليون ريال، متراجعة 9.6 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 294.511 مليون ريال، مقابل 298.428 مليون ريال، منخفضة بنسبة 1.3 %.