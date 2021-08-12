شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مليارات ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب التقرير، تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة القطاعات الأكثر في عمليات نقاط البيع بنحو 1.360 مليار ريال، مقابل 1.604 مليار ريال، متراجعا بنسبة 15.2 % في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما انخفض عدد العمليات بنسبة 1.3 %، مسجلا 26.442 مليون عملية، مقابل 26.779 مليون عملية.
وجاء في المركز الثاني قطاع المطاعم والمقاهي بعمليات بلغت قيمتها 1.287 مليار ريال، مقابل 1.327 مليار ريال، منخفضا 3 %، فيما ارتفع عدد العمليات بنسبة 1.4 % مسجلا 30.334 مليون عملية، مقابل 29.912 مليون عملية.
وجاء في المرتبة الثالثة، قطاع السلع والخدمات المتنوعة بقيمة عمليات بلغت 901.805 مليون ريال، مقابل 960.861 مليار ريال، متراجعة بنسبة 6.1 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 698.066 مليون ريال، مقابل 748.210 مليون ريال، منخفضا بنسبة 6.7 % عن الأسبوع السابق له، فيما جاء خامسا قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 593.242 مليون ريال، مقابل 644.264 مليون ريال، بانخفاض قدره 7.9 %.
ووفقا للتقرير، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بقيمة عمليات 2.688 مليار ريال، مقابل 2.793 مليار ريال منخفضة 3.7 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.452 مليار ريال، مقابل 1.506 مليار ريال بانخفاض 3.5 %، فيما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 457.846 مليون ريال، مقابل 468.123 مليون ريال منخفضة 2.2 %، وفي المرتبة الرابعة جاءت المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 325.943 مليون ريال، مقابل 360.753 مليون ريال، متراجعة 9.6 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 294.511 مليون ريال، مقابل 298.428 مليون ريال، منخفضة بنسبة 1.3 %.