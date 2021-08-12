شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تشن حملة تنقية لمحتواها لوقف الشائعات حول لقاحات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم أنها ستشن حملة لمواجهة التضليل الإعلامي وتنقية محتواها من نشر أي معلومات خاطئة تتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا سيما مع ظهور بعض الأخبار المضللة لخداع المستخدمين.



وأكدت "فيسبوك" على أنها ستقوم بعمل ما يشبه غسل المعلومات المضللة وتنقية أي محتوى لديها من المعلومات الخاطئة.



وأفادت "فيسبوك" بأن المستخدمين الذين وقعوا في فخ التضليل كانوا ضحايا لحملة تشويع للقاحات أدارتها شركة "فازي" البريطانية من روسيا.



وضمن الإجراءات، قالت "فيسبوك" إنها حذفت 65 حسابا و243 حسابا من منصة "إنستجرام" على صلة بحملة الشركة المذكورة في يوليو/تموز الماضي.



وأوضحت الشركة الأمريكية بأن حملات التضليل ولمزاعم الخاطئة سعت العام الماضي إلى إطلاق شائعة بأن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا ربما يحول متلقيه إلى قرد شمبانزي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 0.3% وأغلق جلسة الأربعاء عند 359.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 362.3 دولار وأقل سعر عند 357.8 دولار.