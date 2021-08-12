شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جوجل" ينخفض مع استمرار المخاوف بشأن كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "ألفابت" خلال تداولات اليوم الأربعاء مع استمرار الجهود لاحتواء فيروس كورونا والمخاوف بشأن عودة عمل الموظفين من مقرات الشركة.



وأظهرت مذكرات داخلية بين العاملين لدى محرك البحث الإلكتروني "جوجل" المملوك لـ"ألفابت" بأن موظفي الشركة الذين سيقررون العمل من منازلهم بشكل دائم ربما يتعرضون لخفض في رواتبهم بنسبة تصل إلى 25%.



وأشارت وكالة "رويترز" في تقرير عن هذه المذكرات الداخلية بأن نسبة الخصم من الراتب سوف تحدد بناء على محل إقامة الموظف في الولايات المتحدة ومدى بعدها عن مقر الشركة حيث يختلف الأمر من مكان لآخر.



وكانت "جوجل" قد شجعت موظفيها على العمل من منازلهم مع بداية جائحة كورونا حرصا على سلامتهم.



لكن مع قرار شركات التكنولوجيا وغيرها بعودة الموظفين للعمل من مكاتبهم كالمعتاد مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، أعرب البعض منهم عن مخاوفه من الإصابة بفيروس كورونا.



ووافقت "جوجل" في الأسبوع الماضي على طجلبات 10 آلاف موظف لديها بالسماح بعملهم من المنزل.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "ألفابت" بنسبة 0.4% وأغلق جلسة الأربعاء عند 2725.5 دولار.