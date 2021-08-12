شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرا "داو جونز" و"إس أند بي 500" يحققان إغلاقا قياسيا جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية، وسجل "داو جونز" و"إس أند بي 500" مستويات إغلاق قياسية جديدة.



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أعلن أمس موافقته على مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بتريليون دولار.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.5% خلال يوليو/تموز الماضي، وهي قراءت اتسقت مع توقعات المحللين.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.4%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.4% أو ما يعادل 96 سنتا وأغلق عند 69.25 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.1% أو ما يعادل 81 سنتا وأغلق عند 71.44 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 220 نقطة) إلى 35484 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35501 نقطة وأقل مستوى عند 35300 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 4447 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4449 نقطة وأقل مستوى عند 4436 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 14765 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14842 نقطة وأقل مستوى عند 14692 نقطة.