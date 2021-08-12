شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يغلق على انخفاض قبيل تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء قبيل صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية، ورغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور تقرير العرض والطلب على الحبوب والسلع الزراعية الأمريكية من جانب وزارة الزراعة، والذي يصدر بصفة شهرية.



وبحسب التقرير الأسبوعي لوزارة الزراعة الصادر أمس الإثنين، تم تصنيف 11% من محصول قمح الربيع الأمريكي عند جيد إلى ممتاز خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس/آب، وهو ما يعد ارتفاعا بنقطة واحدة من الأسبوع السابق له.



وتزايدت الشكوك وعدم اليقين بشأن إمدادات القمح نتيجة تراجع المعروض في روسيا من محصول الشتاء وأضرار الجفاف في أمريكا الشمالية وأيضا الأمطار الغزيرة التي أعاقت عمليات الحصاد في دول الاتحاد الأوروبي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.3% وأغلقت جلسة الأربعاء عند 7.27 دولار للبوشل.