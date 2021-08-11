شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 11-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 11-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.715 مليار جنيه.



إيقاف تداول 25 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العربية للصناعات الهندسية، مصر للأسمنت-قنا، المنصورة للدواجن، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر للألومنيوم، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الألومنيوم العربية، العربية للمحابس، تنمية للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، أوراسكوم للاستثمار القابضة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العربية لاستصلاح الأراضي، مصر للزيوت والصابون، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية. إيقاف تداول 25 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العربية للصناعات الهندسية، مصر للأسمنت-قنا، المنصورة للدواجن، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر للألومنيوم، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الألومنيوم العربية، العربية للمحابس، تنمية للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، أوراسكوم للاستثمار القابضة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العربية لاستصلاح الأراضي، مصر للزيوت والصابون، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

البورصة تربح 2.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.715 مليار جنيه. البورصة تربح 2.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.715 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 698.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.19%، والعرب على 6.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.8 مليون جنيه، 197.5 ألف جنيه، 8.2 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.6 مليون جنيه، 25.6 مليون جنيه، على التوالي،

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 10884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2386 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13247 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4271 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3846 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1081 نقطة.

نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات نتائجها المالية، وحققت شركة مصر للألومنيوم مبيعات بلغت 11.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو عام 2020 حتى 30 يونيو عام 2021 مقابل 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتحولت الشركة صافي ربحية 27.5 مليون جنيه مقابل صافي خسائر 1.7 مليار جنيه. وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات نتائجها المالية، وحققت شركة مصر للألومنيوم مبيعات بلغت 11.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو عام 2020 حتى 30 يونيو عام 2021 مقابل 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتحولت الشركة صافي ربحية 27.5 مليون جنيه مقابل صافي خسائر 1.7 مليار جنيه.

أعلنت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، تحقيق صافي ربح بعد الضريبة مبلغ 3.825 مليون جنيه مقابل أرباح 3.479 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وعلى قائمة الدخل الشامل مبلغ 4.34 مليون جنيه مقابل 2.472 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وفقًا للمعايير المحاسبية الجديدة.

وحققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 5.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 126.9 مليون جنيه مقارنة مع 109.1 مليون جنيه بنسبة نمو 16.3%.





رمكوأعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، موافقة الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من مجموعة أشخاص مصريين للاستحواذ على كامل خصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية المملوكة بنسبة 99.87% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية في شركة أمبان للاستثمارات السياحية والبالغة 99.98% من هيكل ملكيتها.





مصر الجديدةأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تلقيها عروضًا من 3 شركات وهي حسن علام العقارية، ماجد الفطيم العقارية، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، لتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدان، وسوف تقوم الشركة بدراسة جميع العروض المقدمة من الناحية المالية والفنية والمفاضلة فيما بينهم.