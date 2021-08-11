شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.715 مليار جنيه.

إيقاف تداول 25 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العربية للصناعات الهندسية، مصر للأسمنت-قنا، المنصورة للدواجن، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر للألومنيوم، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الألومنيوم العربية، العربية للمحابس، تنمية للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، أوراسكوم للاستثمار القابضة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العربية لاستصلاح الأراضي، مصر للزيوت والصابون، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية. إيقاف تداول 25 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العربية للصناعات الهندسية، مصر للأسمنت-قنا، المنصورة للدواجن، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر للألومنيوم، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الألومنيوم العربية، العربية للمحابس، تنمية للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، أوراسكوم للاستثمار القابضة، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العربية لاستصلاح الأراضي، مصر للزيوت والصابون، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

البورصة تربح 2.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.715 مليار جنيه. البورصة تربح 2.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.715 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 698.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.19%، والعرب على 6.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.8 مليون جنيه، 197.5 ألف جنيه، 8.2 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.6 مليون جنيه، 25.6 مليون جنيه، على التوالي،

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 10884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2386 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13247 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4271 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2871 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3846 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1081 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 27.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 44.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.85%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 37.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.83%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.98%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 88.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.18%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 31.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.77%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 12.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.96%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 29.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات بسعر إغلاق 11.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.50%.