إنشاء صوامع تخزينية في ميناء ضبا بـ399 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أمس، عقد مشروع إنشاء صوامع ضبا الخرسانية مع المرافق والخدمات بسعة 120 ألف طن متري مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وذلك تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن الفضلي.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب «إن قيمة المشروع تبلغ 399 مليون ريال، وبمدة تنفيذ 34 شهرا، وسينفذ بميناء ضبا وفق أحدث المواصفات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال»، مضيفا «إن المشروع يتكون من وحدتين منفصلتين بسعة 60 ألف طن لكل وحدة، إضافة إلى تنفيذ نواقل ومعدات لمناولة الغلال ومعدات التفريغ المباشر من السفن بطاقة 1000 طن في الساعة، ومحطة احتياطية للمولدات الكهربائية وشبكة متكاملة لتصريف الأمطار وفق أعلى المعايير البيئية، إضافة إلى المرافق والتسهيلات والأعمال المساندة للمشروع».

وأوضح الفضلي أن المشروع يأتي ضمن مبادرة برنامج تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي الذي يستهدف تعزيز مستوى الجاهزية وكميات الخزن من الحبوب الغذائية، وذلك بإضافة منفذ وميناء جديد على البحر الأحمر قادر على استقبال وتفريغ بواخر القمح ذات الحجم الكبير لتعزيز منظومة الإمداد لمناطق المملكة الشمالية المتوقع لها أن تشهد تزايدا في الطلب في إطار المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، مبينا أن المشروع سيسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي.

حضر حفل التوقيع وكيل وزارة التخطيط والتميز المؤسسي وقائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة البيئة والمياه والزراعة حسن آل حاتم، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة لبرنامج التحول الوطني المهندس ممدوح القريشي، وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسة.

مشروع إنشاء صوامع ضبا:







الموقع ميناء ضبا



السعة 120 ألف طن متري



التكلفة 399.000.000 ريال



مدة التنفيذ 34 شهرا



المكونات: