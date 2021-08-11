شكرا لقرائتكم خبر إنشاء صوامع تخزينية في ميناء ضبا بـ399 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب «إن قيمة المشروع تبلغ 399 مليون ريال، وبمدة تنفيذ 34 شهرا، وسينفذ بميناء ضبا وفق أحدث المواصفات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال»، مضيفا «إن المشروع يتكون من وحدتين منفصلتين بسعة 60 ألف طن لكل وحدة، إضافة إلى تنفيذ نواقل ومعدات لمناولة الغلال ومعدات التفريغ المباشر من السفن بطاقة 1000 طن في الساعة، ومحطة احتياطية للمولدات الكهربائية وشبكة متكاملة لتصريف الأمطار وفق أعلى المعايير البيئية، إضافة إلى المرافق والتسهيلات والأعمال المساندة للمشروع».
وأوضح الفضلي أن المشروع يأتي ضمن مبادرة برنامج تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي الذي يستهدف تعزيز مستوى الجاهزية وكميات الخزن من الحبوب الغذائية، وذلك بإضافة منفذ وميناء جديد على البحر الأحمر قادر على استقبال وتفريغ بواخر القمح ذات الحجم الكبير لتعزيز منظومة الإمداد لمناطق المملكة الشمالية المتوقع لها أن تشهد تزايدا في الطلب في إطار المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، مبينا أن المشروع سيسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي.
حضر حفل التوقيع وكيل وزارة التخطيط والتميز المؤسسي وقائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة البيئة والمياه والزراعة حسن آل حاتم، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة لبرنامج التحول الوطني المهندس ممدوح القريشي، وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسة.
مشروع إنشاء صوامع ضبا:
- الموقع ميناء ضبا
- السعة 120 ألف طن متري
- التكلفة 399.000.000 ريال
- مدة التنفيذ 34 شهرا
المكونات:
- وحدتان منفصلتان بسعة 60 ألف طن لكل وحدة.
- نواقل ومعدات لمناولة الغلال بطاقة 1000 طن بالساعة.
- محطة احتياطية للمولدات الكهربائية.
- شبكة متكاملة لتصريف الأمطار.
- مرافق مساندة للمشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء صوامع تخزينية في ميناء ضبا بـ399 مليونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.