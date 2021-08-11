المحكمة التجارية بالدمام تقرر تصفية شركة الخضري

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وأشارت الشركة في بيان على “تداول” إلى أن المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس نصت بفقرتيها (ب) و(ج) على ما يلي “يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي:
ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها
ج- إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس..”
وأوضحت أن لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على قرار المحكمة المذكور أعلاه خلال مهلة أربعة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم. وبينت أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينه.
وكان دائنو الشركة قد صوتوا في اجتماعهم بتاريخ 4 أغسطس 2021، والذي جرى تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالدمام «بدر التميمي»، بالرفض على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة المقترح بموجب نظام الإفلاس السعودي.
وجاء رفض الدائنين لمقترح إعادة التنظيم المالي بعد أن وافق مساهمو شركة الخضري في عموميتهم المنعقدة أخيرا، على المقترح الذي تضمن زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل ديون جميع فئات الدائنين البالغة 1.83 مليار ريال لأسهم بقيمة 10 ريالات، ليصبح رأس المال الجديد 2.38 مليار ريال.
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