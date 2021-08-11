اعتماد وتطبيق 110 معايير محاسبية دولية في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن اعتماد وتطبيق 110 معايير دولية في المملكة، واجتياز ما يزيد على 2800 محاسب للاختبارات المهنية.

وأشارت الهيئة في تقرير «دور مهنة المحاسبة في بناء اقتصاد مزدهر» إلى ارتفاع المرخصين من المحاسبين القانونيين بنسبة 98% ليصل عددهم إلى 436 مرخصا، كما تزايدت وتيرة الانضمام لعضوية الهيئة في السنوات الماضية لينضم إليها أكثر من 99 ألف عضو، من بينهم 4900 طالب وطالبة، وذلك من خلال عضوية الطالب.

ولفت التقرير إلى دور الهيئة في رفع مستوى أداء ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك عبر طرحها 1101 برنامج تدريبي تدرب خلالها أكثر من 25 ألف متدرب، مواكبة بذلك تحديثات ومتطلبات تطوير قطاع المحاسبة والمراجعة، باستحداثها 5 شهادات مهنية جديدة أسهمت في تأهيل خريجي المحاسبة من الكوادر الوطنية وتطوير قدراتهم المهنية وتهيئتهم لسوق العمل، حيث أثمرت الجهود في اجتياز 2828 محاسبا للاختبارات المهنية.

وأوضح أن جهود الهيئة في خدمة المجتمع أدت إلى عقد 252 فعالية مجتمعية لغرض تحقيق التفاعل مع الجميع ونشر الثقافة المحاسبية والمالية، بالإضافة إلى خدمة 264,877 مستفيدا عبر مركز الاتصال الذي أسهم منذ إطلاقه عام 2018 في تسهيل سبل التواصل وتقديم جميع الخدمات للمستفيدين.

وتناول التقرير اهتمام الهيئة في تأسيس المعرفة ونشر المعارف الحديثة في مجال المحاسبة، عبر إصدارات مهنية تجاوزت 60 منتجا.

تقرير دور مهنة المحاسبة في بناء اقتصاد مزدهر

