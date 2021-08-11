شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الفورية للفضة ترتفع تزامنا مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.5% خلال يوليو/تموز الماضي، وهي قراءت اتسقت مع توقعات المحللين.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.4%.



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أعلن أمس موافقته على مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية والذي تقدر قيمته بتريليون دولار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 23.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 23.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 23.1 دولار.